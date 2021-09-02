عاجل | ضعف الإجراءات الاحترازية يعفي 5 مدراء مدارس

وأكد مصدر لـ«دوت الخليج»، أنه بعد الجولات الإشرافية على المدارس، التي تم تنفيذها خلال الأيام الماضية، ورفع التقارير والمحاضر لمدير تعليم صبيا، الدكتور حسن الخرمي، فقد تقرر إعفاء 5 من مدراء، نتيجة تهاونهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وانقسم الوسط التعليمي في المحافظة بعد القرار، بين مؤيد بعدم التهاون مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، حرصا على سلامة منسوبي المدارس، وضمان بيئة آمنة، فيما أكد فريق ثان أنه يجب إنذارهم أولا، والتدرج بالقرارات قبل صدور قرار الإعفاء.
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