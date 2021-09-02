رئيس جامعة نجران: تقدم الجامعات السعودية في تصنيف التايمز يؤكد قدرتها على المنافسة عالمياً

وعدّ رئيس الجامعة، الإنجازات التي تحققت للجامعات السعودية، دليلاً ثابتاً في قدرتها على المنافسة عالمياً، مترجمة تطلعات رؤية المملكة 2030 إلى واقع ملموس، مبينًا أن تطور جودة الأبحاث العلمية المنشورة، كان أساس تحقيق ذلك الإنجاز.
ونوه الدكتور الخضيري، بدعم القيادة اللامحدود للتعليم في المملكة، وحرص ومتابعة وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الذي انعكس على جودة مخرجات الجامعات السعودية، ومنافستها للجامعات الأخرى على المستوى الإقليمي والعالمي.
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