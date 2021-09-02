السعودية | حملة بيئية للعناية بمحميات نبات «المانجروف» في ينبع

نفذت إدارة حماية ومراقبة البيئة بالهيئة الملكية حملة بيئية للعناية بمحميات نبات الشورى “المانجروف” في أحد الشواطئ المحمية بالهيئة الملكية بينبع.

وتهدف الحملة التي تمت بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية ومجموعة من المتطوعين البيئيين إلى تكثير هذا النوع من النبات وإظهار دور الشركاء والمتطوعين بمدينة ينبع الصناعية بالمحافظة على المحميّات الطبيعية والبيئة البحرية وتحقيق استدامة النظام البيئي والتنوع الأحيائي.