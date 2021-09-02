الطريقة الآمنة للخروج من الكيتو دايت دون زيادة الوزن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-02

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يتبع البعض نظام الكيتو دايت لإنقاص الوزن إذ يعتبر النظام الغذائي نمطًا غنيًا بالدهون، معتدلًا في نسبة البروتين، ومنخفضًا جدًا في نسبة الكربوهيدرات، بحيث تكون أقل من 50 جرامًا يوميًّا، وعند عدم توفر كمية كافية من الكربوهيدرات، للحصول على الطاقة، فإن الجسم يعمل على تكسير الدهون، ويحيلها إلى كيتونات، وتصبح الكيتونات هي مصدر الطاقة الرئيسي للجسم، حيث توفر الطاقة للقلب، والكلى، والعضلات الأخرى، كما يستخدم الجسم الكيتونات مصدرًا بديلًا للطاقة في المخ، ولكن كيف يكون الحال من أراد الخروج من نظام الكيتو؟

خسارة الوزن الزائد:

وقالت استشارية التغذية الدكتورة سمية سعيد لـ”متابعات الخليج 365“، إن الخروج من نظام الكيتو دايت فجأة له تأثير سلبي، ولذلك بعض الأشخاص يخافون اتباع هذا النظام رغم أنه يساعد على إنقاص الوزن الزائد في أيام قليلة، وقد يحقق نظام الكيتو دايت نتائج إيجابية في خسارة الوزن، ولكن من أراد الخروج الآمن من النظام فإنه ليس من الضروري اتباع نظام غذائي جديد، ولكن يجب عليه اتباع قواعد سليمة تحافظ على رشاقة الجسم ومن أهمها تناول الأطعمة التي تحتوي علي البروتينات بمقدار مناسب خلال اليوم، وتناول الفواكه باستمرار، وتجنب التي تحتوي على سعرات عالية مثل التين والعنب والمانجو بينما ينصح بالبرتقال والتفاح، والتوت، وتناول الخضراوات النشوية لاحتوائها على نسبة طبيعية من الكربوهيدرات التي يحتاجها الجسم ومنها البطاطس والجزر واللبن والبازلاء والزبادي، كما أن تناول الشوفان يساعد في الحفاظ على وزن الجسم عند الخروج من الكيتو دايت.

تجنب السكريات والحلويات:

وأشارت إلى ضرورة تجنب السكريات والحلويات والمعجنات بعد الخروج من الحمية مباشرة لأنها تزيد الوزن، وعدم تناول الأطعمة التي تحتوي على الزيوت والسمنة، والابتعاد عن الوجبات الجاهزة التي تسبب زيادة الوزن وبعض المشاكل الصحية، والحرص على تناول كميات مناسبة من الماء، فذلك يساعد على إنقاص الوزن ويساهم في المحافظة على الصحة العامة للجسم.

وجددت الدكتورة سمية التأكيد على أن طريقة الخروج من الكيتو دايت قد يختلف من شخص لآخر، ولكن في حالة الخروج من النظام بطريقة مفاجئة وغير مدروسة تسبب للجسم بعض الأمراض مع زيادة في الوزن؛ لذلك يجب الخروج منه باتباع مماثل له في حال تثبيت الوزن، كما أن أهم نصيحة هي الحرص على ممارسة الرياضة اليومية فذلك يساعد بشكل كبير في المحافظة على رشاقة الجسم وحرق الدهون الزائدة وتثبت الوزن.

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