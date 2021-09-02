هل يعتبر العسل أفضل الأغذية للجهاز المناعي؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-02

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

كشفت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة رباب أحمد، أن تناول ملعقة من العسل سواء مع الحليب أو بدونه يعتبر من أفضل الأغذية الصحية للجهاز المناعي، إذ إن له فوائد عديدة لصحة الإنسان لاحتوائه على مواد مغذية تعزز نظام المناعة وتحمي من نزلات البرد ومعظم الأمراض.

وأضافت لـ”متابعات الخليج 365“، أن العسل يحتوي على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة، بما في ذلك أوكسيديز الجلوكوز وحمض الأسكوربيك، وهو أحد أشكال فيتامين C، وأحماض الفينول، والفلافونويد، كما أنه قد يقلل من مستويات الكوليسترول، وتحديدًا مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة، وهو النوع الضار من الكوليسترول.

يقلل مخاطر القلب:

وأضافت أن الاستهلاك المنتظم للعسل يقلل من خطورة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يخفض مستويات الدهون الثلاثية، وتحسين وظيفة الذاكرة، بجانب دوره في تخفيف ارتجاع الأحماض، وقرحة المعدة والإسهال والمساعدة في الهضم، كما يساعد في القضاء على بكتيريا الفم الضارة ومحاربة البلاك وتسوس الأسنان والتهاب اللثة والتهاب اللثة.

حرق الدهون الزائدة:

وأشارت أحد إلى أن هناك فوائد عديدة لتناول العسل قبل النوم إذ يساعد في حرق الدهون الزائدة بالجسم، والحماية من مرض انسداد الشرايين، والتخلص من التهابات المعدة المزمنة، كما يسهم في زيادة كرات الدم الحمراء وزيادة الهيموجلوبين بالدم، بالإضافة إلى زيادة كثافة الشعر ونموه لاحتوائه على المضادات الطبيعية التي تحفز فروة الرأس لنمو الشعر، كما يقوي بصيلات الشعر ويزيد من طوله.

إمداد الجسم بالسعرات:

ونصحت الدكتورة رباب بتزويد الأطفال بالعسل لأهميته لهم في إمداد أجسامهم بالسعرات الحرارية الضرورية والتي تساعد على زيادة الطاقة، كما أن المصابين بالأمراض الصدرية ينصحوا بتناول عسل النحل، وهذا لأنه يعمل على التقليل من السعال والأنفلونزا والبرد الذي يصيب الطفل، وأيضًا يساعد في علاج حالات سوء التغذية، لأنه يسهم في امتصاص المواد النشوية والسكرية، كما يقي الأطفال من الالتهابات التي تصيب الكبد.

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