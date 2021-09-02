الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-02

القبض على مواطنين سرقوا مركبة وتعدوا على النساء في أسواق وأحياء الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على 5 مواطنين بالعقد الثاني والثالث ثبت تورطهم بسرقة مركبة بوضع تشغيل واستخدامها في سلب عمال محطات الوقود والتعدي على النساء بالأسواق المفتوحة وداخل الأحياء وسلب حقائبهم والتسبب لهن بإصابات نفسية وجسدية وتكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها.

9 جرائم:

وبحسب سناب الداخلية، أقر المتهمون بارتكاب 9 جرائم بنفس ذات الأسلوب والنمط الإجرامي وتقدر قيمة المسروقات بـ 45 ألف ريال وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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