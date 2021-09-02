شكرا لقرائتكم خبر الملوثات.. تعددت الأسباب والنتيجة أضرار قاتلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلحق الملوثات بصفة عامة أضرارا بالبيئة المحيطة بالإنسان وتؤثر في صحة البشر، كونها مخالفة للطبيعة عبر طرح مواد كيماوية ومخلفات صناعية وأخرى إشعاعية ومياه ملوثة، مما يشكل خطرا على البيئة.

وتحمل كلمة تلوث معنى واضحا، فهي إضافات ملوثة تلحق ضررا بالبيئة، وهي إما أن تكون طبيعية أو من صنع الإنسان، والتلوث ليس نوعا واحدا بل أنواع عدة متفرعة ولكنها تتشابه جميعا في ضررها على الكائنات الحية.

بدورها حاولت «مكة» التعريف ببعض أنواع التلوث ومواقع حدوثها والسبب الذي تنجم عنه.

1 تلوث كيميائي







هو: التلوث الناجم عن استخدام مواد كيميائية



أين يحدث: بالإمكان أن يتسبب في تلوث الهواء أو المياه



يحدث بسبب: مواد التنظيف، زيوت السيارات، مخلفات العمليات الصناعية، والحوادث الصناعية في المصانع، تسرب مواد كيميائية وغيرها



2 تلوث بيولوجي





هو: نتيجة وجود كائنات حية في بيئة ما



أين يحدث: الأوساط البيئية مثل الماء، الهواء، التربة



يحدث بسبب: بسبب انتشار القمائم دون التخلص منها بطريقة سليمة، ترك الحيوانات النافقة دون دفن



3 تلوث إشعاعي





هو: نشاط إشعاعي في بيئة معينة، فوق الحد المسموح به



أين يحدث: الأوساط البيئية مثل الماء، الهواء، التربة



يحدث بسبب: بسبب تسرب المواد الإشعاعية أو التخلص منها بطريقة غير مناسبة أو من خلال الحوادث



4 تلوث ضوضائي





هو: خليط من الأصوات ذات استمرارية أو تردد غير مرغوب فيها



أين يحدث: يحدث في المدن غاليا والأماكن الصناعية



يحدث بسبب: المواصلات والطرق مثل السيارات وسكك الحديد والطائرات، الأصوات الناجمة عن الحيوانات والأعمال المنزلية وأصوات الموسيقى المرتفعة وكذلك أصوات المصانع وأعمال الهدم



5 تلوث حراري





هو: تراجع جودة المياه بسبب تغير درجة الحرارة المحيطة



أين يحدث: يحدث نتيجة استخدام المياه كمبرد لمحطات الطاقة وللصناعات



يحدث بسبب: طرح المياه الساخنة في مصادر المياه لتستخدمها في التبريد مثل ما يحدث في صناعات توليد الطاقة الكهربائية النووية والحرارية والصناعات النفطية أو طرح المياه الباردة من السدود إلى الأنهار



6 تلوث ضوئي





هو: الانزعاج المترتب عن الإضاءة غير الطبيعية ليلا



أين يحدث: يحدث حيث تتوافر الإضاءة الصناعية بكثرة



يحدث بسبب: كثرة الإضاءة في الليل بالشوارع والحدائق، الانتشار العمراني الكبير واستخدام الإضاءات القوية ولوحات الإعلانات العالية القوة



7 تلوث بصري





هو : المناظر غير الملائمة وغير الجذابة



أين يحدث: اللوحات السيئة، القمامة، المباني غير المنظمة



يحدث بسبب: سوء التخطيط العمراني لبعض الأبنية سواء من حيث الفراغات أو من شكل بنائها، اللافتات ولوحات الإعلانات المعلقة في الشوارع بألوانها المتضاربة وغيرها



8 تلوث هواء





هو: تعرض الغلاف الجوي لمواد كيماوية أو جسيمات مادية



أين يحدث: يحدث في الهواء



يحدث بسبب: ازدياد أول أكسيد الكربون من عوادم السيارات، وازدياد ثاني أكسيد الكربون، انتشار المركبات العضوية المتطايرة، انتشار المعادن السامة وغيرها



9 تلوث مياه





هو: تغير في نوعية المياه سواء بتغير فيزيائي أو كيميائي



أين يحدث: الأوساط المائية المختلفة، أنهار وبحار ومحيطات



يحدث بسبب: مياه الصرف والتسرب النفطي والتلوث بالمخلفات الزراعية كمبيدات الحشرات والمخصبات الزراعية أو تلوث طبيعي نتيجة زيادة الملوحة أو زيادة المواد العالقة وغيرها



10 تلوث بلاستيكي





هو: تراكم المنتجات البلاستيكية في البيئة



أين يحدث: يحدث نتيجة تراكم المنتجات في المياه وفي الأرض



يحدث بسبب: تراكم اللدائن الدقيقة والمتوسطة والكبيرة



11 تلوث غذائي





هو: احتواء الطعام أو الماء على ما يجعله غير صالح للاستهلاك



أين يحدث: يحدث نتيجة الحفظ غير السليم



يحدث بسبب: بسبب كائنات دقيقة ضارة، مواد كيماوية سامة، تلوث إشعاعي وغيرها



12 تلوث صناعي