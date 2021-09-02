، جامعة طيبة تعلن المشاريع الفائزة بمبادرة تعزيز المقترحات البحثية ،

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أعلنت وكالة جامعة طيبة للدراسات العليا والبحث العلمي، ممثلة في عمادة البحث العلمي؛ المشاريع البحثية الفائزة بمبادرة تعزيز القدرات البحثية للعام 1443، التي بلغت 45 مقترحًا استهدفت خمسة مجالات شملت: علوم الحياة والطاقة، اللوجستيات والصحة، نمط الحياة، دراسات الحج والعمرة، المدن والمجتمعات المستدامة.
وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حمدي المرامحي، أن نسبة قبول المشاريع بلغت 76%، بينما بلغت نسبة الباحثين من جامعة طيبة 170 باحثًا و25 باحثًا متعاونين من خارج الجامعة.
وأشار إلى أن نسبة المقترحات الفائزة من الأولويات البحثية من أصل 45 مقترحًا فائزًا بلغت 51% في الصحة ونمط الحياة، و22% في الطاقة واللوجستيات، و13% في علوم الحياة، و7% في المدن والمجتمعات المستدامة، وكذلك 7% في دراسات الحج والعمرة.
وحول نسبة المقترحات الفائزة من كليات الجامعة أفاد المرامحي بأن كلية العلوم وكلية الصيدلة كانت لهما النسبة الأكثر بنسبة 18% لكل منهما، ثم كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بنسبة 15%، وكلية الهندسة بنسبة 11%، وكذلك كلية الطب بنسبة 11%، وكلية العلوم الطبية التطبيقية 9%، وكلية التأهيل الطبي بنسبة 7%، وكذلك كلية العلوم بينبع بنسبة 7%، وكلية إدارة الأعمال بينبع بنسبة 2%، وكذلك كلية التربية 2%.
من جهته أفاد عميد البحث العلمي بجامعة طيبة الدكتور نايف المنتشري، أن المبادرة هدفت إلى تعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس البحثية وبناء كوادر بحثية متخصصة وتوجيه البحث العلمي ومخرجاته للمساهمة في حل قضايا المجتمع ودفع عجلة التنمية، ودعم الأبحاث عالية الأثر التي تحقق أولويات وتوجهات جامعة طيبة، إلى جانب تمكين الباحثين الجدد من أعضاء هيئة التدريس وإشراك طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس في بحوث نوعية تخدم أولويات الجامعة البحثية.
02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443 06:46 PM
45 مقترحًا شملت علوم الحياة والطاقة واللوجستيات والصحة ونمط الحياةجامعة طيبة تعلن المشاريع الفائزة بمبادرة تعزيز المقترحات البحثية
أعلنت وكالة جامعة طيبة للدراسات العليا والبحث العلمي، ممثلة في عمادة البحث العلمي؛ المشاريع البحثية الفائزة بمبادرة تعزيز القدرات البحثية للعام 1443، التي بلغت 45 مقترحًا استهدفت خمسة مجالات شملت: علوم الحياة والطاقة، اللوجستيات والصحة، نمط الحياة، دراسات الحج والعمرة، المدن والمجتمعات المستدامة.
وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حمدي المرامحي، أن نسبة قبول المشاريع بلغت 76%، بينما بلغت نسبة الباحثين من جامعة طيبة 170 باحثًا و25 باحثًا متعاونين من خارج الجامعة.
وأشار إلى أن نسبة المقترحات الفائزة من الأولويات البحثية من أصل 45 مقترحًا فائزًا بلغت 51% في الصحة ونمط الحياة، و22% في الطاقة واللوجستيات، و13% في علوم الحياة، و7% في المدن والمجتمعات المستدامة، وكذلك 7% في دراسات الحج والعمرة.
وحول نسبة المقترحات الفائزة من كليات الجامعة أفاد المرامحي بأن كلية العلوم وكلية الصيدلة كانت لهما النسبة الأكثر بنسبة 18% لكل منهما، ثم كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بنسبة 15%، وكلية الهندسة بنسبة 11%، وكذلك كلية الطب بنسبة 11%، وكلية العلوم الطبية التطبيقية 9%، وكلية التأهيل الطبي بنسبة 7%، وكذلك كلية العلوم بينبع بنسبة 7%، وكلية إدارة الأعمال بينبع بنسبة 2%، وكذلك كلية التربية 2%.
من جهته أفاد عميد البحث العلمي بجامعة طيبة الدكتور نايف المنتشري، أن المبادرة هدفت إلى تعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس البحثية وبناء كوادر بحثية متخصصة وتوجيه البحث العلمي ومخرجاته للمساهمة في حل قضايا المجتمع ودفع عجلة التنمية، ودعم الأبحاث عالية الأثر التي تحقق أولويات وتوجهات جامعة طيبة، إلى جانب تمكين الباحثين الجدد من أعضاء هيئة التدريس وإشراك طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس في بحوث نوعية تخدم أولويات الجامعة البحثية.
، جامعة طيبة تعلن المشاريع الفائزة بمبادرة تعزيز المقترحات البحثية ،
المصدر : الخليج 365
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