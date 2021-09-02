السعودية | إعلان أسماء الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات باختباري القدرات والتحصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق ـ الرياض:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أسماء الطلاب والطالبات الحاصلين على أعلى الدرجات في اختبار القدرات العامة للطلاب والطالبات، والتحصيل الدراسي للعام (2020 ـ 2021م).

وكرم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الطلاب والطالبات الذين حصلوا على درجات عليا في الاختبارين.

ودعت الهيئة، الطلاب والطالبات إلى الاستفادة من حساباتها الرسمية والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها، وقنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المُتاحة.