شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث هاتفيًأ العلاقات الثنائية مع نظيرته السودانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفياً، اليوم، من معالي وزيرة خارجية جمهورية السودان مريم الصادق المهدي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.