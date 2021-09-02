تقويم التعليم تنشر أسماء الحاصلين على أعلى الدرجات في اختباري القدرات والتحصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

باركت هيئة تقويم التعليم والتدريب للطلاب والطالبات الحاصلين على أعلى الدرجات في اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي للعام الدراسي 2020-2021م.

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أسماء الحاصلين على أعلى الدرجات في اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي كما يلي:

اختبار القدرات:

وأكدت الهيئة في وقت سابق أن اختبار القدرات العامة يعـد مقياسًا موحدًا لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع، بحيث يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات، مشيرةً إلى أن الجامعات والكليات تشترط تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها، وهذا يشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها “النظري والعلمي”، كما أن الاختبار يقيس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى المتقدمين، ويركز على معرفة قابلية الطالب للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن، وذلك من خلال قياس القدرة على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، وحل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج والقياس.

ودعت تقويم التعليم الطلاب والطالبات للاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها، والاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كتطبيق الهيئة المتوفر على متجري آبل وقوقل، والرقم الموحد 920033555 ، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة ، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر@Eteccare ، لتقديم الخدمات المساندة والإجابة عن جميع الاستفسارات.



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