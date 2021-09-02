مشروع لتوفير 60 بالمئة من مياه الوضوء بالمسجد الحرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-02

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أطلقت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية مشروعًا متكاملًا لترشيد استهلاك المياه باستخدام تقنيات حديثة، ضمن مرافق دورات المياه التابعة للمسجد الحرام.

المشروع الأول من نوعه:

وأوضحت الوكالة بأن المشروع يعتبر الأول من نوعه في هذا المجال، ويسعى لتوفير ما يقارب 60% من نسبة المياه المهدرة في عمليات الوضوء والغسيل من خلال التحكم في ضغط المياه، بالإضافة لعدة عوامل أخرى، وجاري العمل على تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وكالتي الرئاسة العامة للتخطيط الاستراتيجي والمبادرات وتحقيق الرؤية ووكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق.

حزمة مشروعات:

ويأتي ذلك ضمن حزمة المشروعات والمبادرات التطويرية والتي تبنّتْها وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، تحقيقًا للأهداف المنشودة لرؤية الرئاسة العامة 2024، وإنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تحقيق التكامل والريادة في منظومة الخدمات والأنظمة المقدمة بالحرمين الشريفين.



شارك الخبر