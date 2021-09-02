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الصحة: التبديل بين اللقاحات آمن وفعال ويؤدي لاستجابة مناعية أكبر

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-02

الصحة: التبديل بين اللقاحات آمن وفعال ويؤدي لاستجابة مناعية أكبر

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت وزارة الصحة التأكيد على أن التبديل بين لقاحات المعتمدة في المملكة آمن وفعال، ويؤدي إلى استجابة مناعية أكبر وتُسهم في الحماية من مضاعفات الفيروس.

آلية التبديل: 

ولفتت الصحة ردًا على استفسارات في هذا الشأن عبر تويتر، إلى أن آلية التبديل بين اللقاحات مطورة بتقنيات مختلفة ليست جديدة في علم تطوير اللقاحات وتُستخدم منذ عام 1990م.

لقاح كورونا في  

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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