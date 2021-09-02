الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو يتضمن لقطات من داخل مركز تدريب الكادر النسائي ​في القوات المسلحة السعودية تم خلال استعراض عمليات التدريب التي يخضع لها المتدربات من بداية اليوم وحتى نهايته.

وعبرت العديد من منسوبات القوات المسلحة عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالانتماء إلى هذه المؤسسة العريقة التي أخذت على عاتقها مهمة الذود عن الوطن ليشعر متابعات الخليج 365 والمقيم بالأمن والأمان.

أولى دفعات مركز تدريب الكادر النسائي

وكان رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي رعى يوم أمس الأربعاء، حفل تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي في المركز والتي بدأت في 18 من شوال 1442هـ واستمرت 14 أسبوعًا.

أهداف المركز

يذكر أن المركز يهدف إلى تقديم خدمات تدريبية مميزة للمعينات بوزارة الدفاع بكفاءة واحترافية في المجالات الوظيفية التي تحتاجها الوزارة.

كما أن للمركز رسالة مهمة وهي توفير برامج ومناهج تدريبية متميزة وبيئة تعليمية مثالية وفقًا لمقاييس عالمية للجودة تلبي احتياجات القوات المسلحة من الكادر النسائي بهدف الوصول إلى أداء أفضل يساعد على تحقيق أهداف الوزارة مستقبلًا.



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