، وزير الخارجية يتلقّى اتصالًا هاتفيًّا من نظيرته السودانية ،

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تلقّى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من وزيرة خارجية جمهورية السودان مريم الصادق المهدي.
وتضمن الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443 05:43 PM
استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقينوزير الخارجية يتلقّى اتصالًا هاتفيًّا من نظيرته السودانية
تلقّى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من وزيرة خارجية جمهورية السودان مريم الصادق المهدي.
وتضمن الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
، وزير الخارجية يتلقّى اتصالًا هاتفيًّا من نظيرته السودانية ،
المصدر : الخليج 365
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