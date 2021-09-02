، الهلال الأحمر ينفذ فرضية حريق بمبنى فرع الرياض بالتعاون مع "المدني"‎‎ ،

محمد بن مسعود - الدمام - استهدفت تجربة نظام إنذار الحرائق.. وتدريب الموظفين على الإخلاء

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض فرضية اشتعال حريق بمبنى الفرع بحي الندى، بالتعاون مع الدفاع المدني وشركة الكهرباء.

ووفق السيناريو: ورد بلاغ من أحد العاملين بالفرع لمركز العمليات الموحد 911 ومركز عمليات الهلال الأحمر السعودي 997، بنشوب حريق بالمبنى عند الساعة العاشرة صباحًا، وعلى الفور تم توجيه فرق من الدفاع المدني وفرق إسعافية من الهلال الأحمر لمباشرة الحادث.

وعند إطلاق صافرات الإنذار للحرائق داخل المبنى، تم إخلاء جميع الموظفين من خلال الأمن والسلامة عبر مخارج الطوارئ حتى وصول فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر.

وعلى الفور تم إطفاء الحريق من قبل الدفاع المدني ومباشرة ثلاث حالات تنفسية وحالة حروق من الدرجة الثالثة، ونقلها من قبل الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة.

وقال مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض بالنيابة طلال العنزي: هذه الفرضية تمت إقامتها للوقوف على حالة الاستعداد في المبنى في حالة نشوب الحرائق وضمان وتجربة عمل نظام إنذار الحرائق والدخان، إضافة إلى تدريب الموظفين في المبنى على طريقة الإخلاء دون هلع وتدافع.

وأضاف: كانت تجربة مفيدة وناجحة بالتعاون مع الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.