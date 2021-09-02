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دشّنت إسرائيل ميناءً جديداً للشحن في مدينة حيفا، على ساحل البحر المتوسط، ستشغّله شركة صينية، في خطوة تثير قلقاً أميركياً من تنامي العلاقات التجارية بين الصين وإسرائيل، بحسب ما أفادت "رويترز، اليوم (الخميس).
وذكرت "رويترز" أن مجموعة شنغهاي الدولية للموانئ، ستدير ميناء الخليج في حيفا، الذي تبلغ تكلفته 1.7 مليار دولار، وسيتيح أن ترسو في إسرائيل سفن أكبر للشحن، تبلغ حمولتها 18 ألف حاوية أو أكثر.
وأضافت أن إسرائيل تبيع موانئ مملوكة للدولة، وتشيّد أرصفة سفن جديدة خاصة، في مسعى لخفض التكاليف، وتقليص وقت انتظار إفراغ الشحنات.
ويُنقل نحو 99 في المئة من السلع بحراً، من إسرائيل وإليها، وستفتتح ميناءً جديداً في أسدود على ساحل البحر المتوسط، بحلول نهاية العام، ستشغّله شركة سويسرية.
02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443 05:21 PM
تبلغ تكلفته 1.7 مليار دولارالصين تشغل ميناءً إسرائيليًا في حيفا .. وأميركا قلقة من تنامي العلاقات
دشّنت إسرائيل ميناءً جديداً للشحن في مدينة حيفا، على ساحل البحر المتوسط، ستشغّله شركة صينية، في خطوة تثير قلقاً أميركياً من تنامي العلاقات التجارية بين الصين وإسرائيل، بحسب ما أفادت "رويترز، اليوم (الخميس).
وذكرت "رويترز" أن مجموعة شنغهاي الدولية للموانئ، ستدير ميناء الخليج في حيفا، الذي تبلغ تكلفته 1.7 مليار دولار، وسيتيح أن ترسو في إسرائيل سفن أكبر للشحن، تبلغ حمولتها 18 ألف حاوية أو أكثر.
وأضافت أن إسرائيل تبيع موانئ مملوكة للدولة، وتشيّد أرصفة سفن جديدة خاصة، في مسعى لخفض التكاليف، وتقليص وقت انتظار إفراغ الشحنات.
ويُنقل نحو 99 في المئة من السلع بحراً، من إسرائيل وإليها، وستفتتح ميناءً جديداً في أسدود على ساحل البحر المتوسط، بحلول نهاية العام، ستشغّله شركة سويسرية.
، الصين تشغل ميناءً إسرائيليًا في حيفا .. وأميركا قلقة من تنامي العلاقات ،
المصدر : الخليج 365
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