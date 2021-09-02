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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد عن أنها رصدت عديدًا من التغريدات المسيئة بحق النادي؛ تمهيدًا لتحويل الأمر للناحية القانونية.
وقال الإعلامي هتان النجار ذو الميول الاتحادية مغردًا: "رصد جميع الإساءات التي صدرت بحق نادي الاتحاد مؤخرًا من الداخل والخارج، وكان الله في عون الجميع.
اللهم اكفني شر أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل بهم".
من جهة أخرى بدأ حارس الفريق، البرازيلي مارسيلو غروهي، برنامجه اللياقي بعد تحسن إصابته تمهيدًا لعودته قريبًا للمشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين.
"الاتحاد" يرصد التغريدات المسيئة في الداخل والخارج!.. و"غروهي" بدأ برنامجه اللياقيمحمد السيّد الخليج 365 2021-09-02
كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد عن أنها رصدت عديدًا من التغريدات المسيئة بحق النادي؛ تمهيدًا لتحويل الأمر للناحية القانونية.
وقال الإعلامي هتان النجار ذو الميول الاتحادية مغردًا: "رصد جميع الإساءات التي صدرت بحق نادي الاتحاد مؤخرًا من الداخل والخارج، وكان الله في عون الجميع.
اللهم اكفني شر أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل بهم".
من جهة أخرى بدأ حارس الفريق، البرازيلي مارسيلو غروهي، برنامجه اللياقي بعد تحسن إصابته تمهيدًا لعودته قريبًا للمشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين.
02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
04:38 PM
كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد عن أنها رصدت عديدًا من التغريدات المسيئة بحق النادي؛ تمهيدًا لتحويل الأمر للناحية القانونية.
وقال الإعلامي هتان النجار ذو الميول الاتحادية مغردًا: "رصد جميع الإساءات التي صدرت بحق نادي الاتحاد مؤخرًا من الداخل والخارج، وكان الله في عون الجميع.
اللهم اكفني شر أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل بهم".
من جهة أخرى بدأ حارس الفريق، البرازيلي مارسيلو غروهي، برنامجه اللياقي بعد تحسن إصابته تمهيدًا لعودته قريبًا للمشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين.
، "الاتحاد" يرصد التغريدات المسيئة في الداخل والخارج!.. و"غروهي" بدأ برنامجه اللياقي ،
المصدر : الخليج 365
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