، ﻿"الاتحاد" يرصد التغريدات المسيئة في الداخل والخارج!.. و"غروهي" بدأ برنامجه اللياقي ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد عن أنها رصدت عديدًا من التغريدات المسيئة بحق النادي؛ تمهيدًا لتحويل الأمر للناحية القانونية.

وقال الإعلامي هتان النجار ذو الميول الاتحادية مغردًا: "رصد جميع الإساءات التي صدرت بحق نادي الاتحاد مؤخرًا من الداخل والخارج، وكان الله في عون الجميع.

‏اللهم اكفني شر أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل بهم".

من جهة أخرى بدأ حارس ⁧‫الفريق‬⁩، البرازيلي مارسيلو غروهي، برنامجه اللياقي بعد تحسن إصابته تمهيدًا لعودته قريبًا للمشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين.