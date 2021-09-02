، سمر نصار: كأس العرب للسيدات تؤسس لمرحلة جديدة لكرة القدم النسائية العربية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعول المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب للسيدات 2021، على أن تؤسس المسابقة لمرحلة جديدة تشهد نهضة واهتمام في دعم كرة القدم النسائية العربية ومنحها الاهتمام الذي تستحقه.

رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وعضو مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم، سمر نصار، تؤكد أن "إقامة هذه البطولة لم يكن بالأمر السهل"، وقالت: "تمر الاتحادات العربية بالعديد من التحديات خاصة بعد فترة السبات الصحي الذي أجبر النشاطات الرياضية على التوقف بسبب فيروس كورونا، ولم تكن عودة النشاط الرياضي بالأمر السهل، بل احتاج الكثير من الخطط لتكون عودة آمنة تتوافق مع التعافي الذي بدأنا نلمسه شيئاً فشيئاً".

وأضافت: "وجدنا أن إقامة بطولة كأس العرب للسيدات هي نوع من أنواع التحدي، فوضعنا كافة الإجراءات التي تضمن السلامة العامة لكل المنتخبات المشاركة، حيث وفر الاتحاد العربي لكرة القدم بيئة آمنة للمنتخبات المشاركة واللاعبات على حد سواء".

وأشارت نصار إلى أن "إقامة بطولة كأس العرب للسيدات أعطى الأمل للكثير من اللاعبات العربيات بعودة الاهتمام من قبل الاتحادات والأندية العربية التي لديها كرة قدم نسائية"، وقالت في هذا الجانب: "نأمل أن تشكل هذه البطولة مساراً جديداً على صعيد تطوير اللعبة والاهتمام بها وبالفئات العمرية لتشكيل قاعدة ترفد المنتخبات الوطنية العربية للعبة، وندرك جيداً الانعكاسات الإيجابية لهذه البطولة ونلمس بشكل واضح حماس اللاعبات اللواتي وجدن هذه البطولة مدخلاً واسعاً لتحقيق آمالهن وتطلعاتهن في مزيد من التقدم في كرة القدم النسائية".

واختتمت بقولها: "سنعمل ما بوسعنا في الاتحاد العربي لكرة القدم حتى نواصل دعم هذه البطولات ونوجد بطولات أخرى، كذلك للفئات العمرية لنمهد الطريق لكرة قدم نسائية عربية قوية، قادرة على المشاركة في المحافل الدولية على مستوى المنافسة وتطوير كل أركان اللعبة من إداريات ومحكمات وإعلاميات متخصصات في كرة القدم النسائية".