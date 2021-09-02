شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "الجمعة" في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ولا يستبعد أن يمتد تأثيرها على الأجزاء الغربية من تلك المناطق.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، في حين يبقي الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .

وأضاف أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، في حين أن الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.