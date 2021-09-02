شكرا لمتابعة خبر عن وكالة "بلومبيرج" تسلط الضوء على جهود المملكة في مواجهة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدثت وكالة "بلومبيرج" عن جهود والإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة جائحة كورونا، مشيرة إلى أن ضوابط اللقاحات في المملكة هى الأكثر صرامة في العالم.

وأكدت الوكالة أن حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل المملكة تراجعت وذلك يرجع لإلزامية الحصول على التطعيم كشرط لدخول المتاجر والمدارس والسفر والعمل بمنشآت القطاع الخاص في المملكة.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة عن استمرار انخفاض أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ وهو ما يبرهن صحة وصرامة إجراءات المملكة وجهودها في مكافحة فيروس كورونا.