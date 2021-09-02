شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. السفير النيوزيلندي: 3 أشياء ستحبها عند زيارتك إلى الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف سفير نيوزيلاندا في المملكة، بارني ريلي، أنشطة مختلفة للاستمتاع خلال زيارة العاصمة الرياض.

وقال السفير ريلي، إن أول الأشياء التي سيحبها الشخص الزائر للرياض هو الركض في وادي حنيفة عند الغسق.

أضاف أن ثاني الأشياء هي الحدائق العامة، مؤكدا على أنه لم يتوقع أن يجد الكثير من المساحات الطبيعية الجميلة في المدينة.

وأكد على أن التمتع بهذه المناظر الطبيعية، هو شعور جميل بالنسبة للنيوزيلنديين الذين لا يفضلون البقاء في منازلهم لفترة طويلة.