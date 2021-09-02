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هيئة الصحة العامة توّجه 8 إرشادات للوقاية من درجات الحرارة العالية

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الرياض - محمد عبدالله - وجهت هيئة الصحة العامة 8 إرشادات ونصائح للوقاية من درجات الحرارة العالية.

وقالت الهيئة في إنفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أنه يجب اتباع الآتي للتقليل من خطورة درجات الحرارة العالية:

- ارتداء الملابس الفضفاضة والخفيفة.

- البقاء في الأماكن الباردة.

- تجنب شرب السوائل التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر.

- حماية الجسم بتغطية الأماكن الظاهرة منه.

- شرب الكثير من السوائل.

- عدم ترك أي شخص في السيارة.

- الاسترخاء خلال الأوقات الحارة في اليوم.

- عدم التردد في طلب المساعدة الطبية عند الشعور بالإعياء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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