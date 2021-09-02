هيئة الصحة العامة توّجه 8 إرشادات للوقاية من درجات الحرارة العالية

الرياض - محمد عبدالله - وجهت هيئة الصحة العامة 8 إرشادات ونصائح للوقاية من درجات الحرارة العالية.

وقالت الهيئة في إنفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أنه يجب اتباع الآتي للتقليل من خطورة درجات الحرارة العالية:

- ارتداء الملابس الفضفاضة والخفيفة.

- البقاء في الأماكن الباردة.

- تجنب شرب السوائل التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر.

- حماية الجسم بتغطية الأماكن الظاهرة منه.

- شرب الكثير من السوائل.

- عدم ترك أي شخص في السيارة.

- الاسترخاء خلال الأوقات الحارة في اليوم.

- عدم التردد في طلب المساعدة الطبية عند الشعور بالإعياء.

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