وزارة الصحة: استمرار تراجع الحالات الحرجة والنشطة لمرضى كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، انخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 824 حالة، فيما تم أمس الأربعاء تسجيل 867 حالة بانخفاض قدره 43 حالة.

وأشارت الوزارة -عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا حيث تم تسجيل 2821 حالة، مقارنة بأمس، حيث تم تسجيل 2931 حالة، وذلك بانخفاض قدره 110 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 177 إصاباة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، و279 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق أن آلية التبديل بين لقاحات مطورة بتقنيات مختلفة ليست جديدة في علم تطوير اللقاحات وتستخدم منذ عام 1990.

وأشارت إلى أن التبديل آمن وفعّال وأنه يسمح بالتبديل للفئة من 12 – 18 عامًا بين لقاحي فايزر وموديرنا، فيما سيسمح بالتبديل للبالغين بين أسترازنيكا وفايزر، وأسترازينيكا وموديرنا، وفايزر وموديرنا.

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