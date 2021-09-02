القيادة تهنئ «ألار كاريس» بمناسبة انتخابه رئيسًا لإستونيا

الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى السيد ألار كاريس، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية إستونيا.

وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية إستونيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى «ألار كاريس» أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية إستونيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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