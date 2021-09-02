7 مناطق تتصدر إصابات كورونا.. والرياض في المقدمة بـ54 حالة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 54 إصابة جديدة، من إجمالي 177 حالة وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 29 حالة، والشرقية 18 حالة، وجازان 14 حالة، والقصيم 13 حالة، والمدينة المنورة 11 حالة، ونجران 8 حالات، وعسير 7 حالات، وتبوك والحدود الشمالية والجوف وجائل 5 حالات لكل منها، والباحة 3 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 177 إصاباة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، و279 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة، في وقت سابق، أنَّ التحصين ليس شرطًا، لدخول المراجعين للمستشفيات أو المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة أو عيادات طبية تخصصية، لغرض صحي أو طبي.

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