الهلال الأحمر بالباحة: إقامة 126 فعالية ومبادرة خلال 8 أشهر

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالباحة، عماد بن منسي الزهراني، عن إقامة 126 فعالية ومبادرة توعوية منذ بدء عام 2021م وحتى الآن، كان من أبرزها تغطية مهرجان عروس الباحة الأول ودعم مركز اللقاحات بالمنطقه وكذلك الفرق الإسعافية للمصطافين في الحدائق والمتنزهات وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقال الزهراني، إن عدد الساعات التطوعية لتلك المشاركات بلغ (19546) ساعة تطوعية قام بها المتطوعون والمتطوعات المنتسبون لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة.

وأوضح أن عدد المتطوعين المنتسبين للهيئة بمنطقة الباحة بلغ (1539) متطوعًا ومتطوعة من مختلف التخصصات، والذين يقومون بأدوار فعالة تسهم في الارتقاء بالعمل التطوعي؛ حيث شكلوا ما يُقارب (875) فرقة تطوعية خلال هذه الفترة، فيما باشرت تلك الفرق ما يقارب (1680) حالة إسعافية تم التعامل معها وفق أعلى احترافية.

وأكّد الزهراني أن التسجيل متاحٌ عبر موقع التطوع الخاص بالهيئة؛ للمشاركة في أعمال التطوع التي تتيحها الهيئة عبر موقعها الرسمي من خلال الرابط التالي:

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