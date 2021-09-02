الصحة: 177 إصابة جديدة بكورونا و279 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 544811 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 279 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 533430 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8560 حالة.

كانت وزارة الصحة، أعلنت أول أمس الثلاثاء، عن إعطاء أكثر من 37 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كل مناطق المملكة.

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