بالصور.. الهلال الأحمر ينفِّذ فرضية حريق بالرياض وكيفية التعامل مع الإصابات

الرياض - محمد عبدالله - نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، فرضية اشتعال حريق بمبنى الفرع بحي الندى بالتعاون مع الدفاع المدني وشركة الكهرباء.

وتضمنت الفرضية ورود بلاغ من أحد العاملين بالفرع لمركز العمليات الموحد (911) ومركز عمليات الهلال الأحمر السعودي (997) بوجود حريق بالمبنى، وعلى الفور تم توجيه فرق من الدفاع المدني وفرق إسعافيه من الهلال الأحمر لمباشرة الحادث.

وعند اطلاق صافرات الأنذار للحرائق داخل المبنى تم إخلاء جميع الموظفين من خلال الأمن والسلامة عبر مخارج الطوارئ حتى وصول فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر.

وتم على الفور إطفاء الحريق من قبل الدفاع المدني ومباشرة ثلاث حالات تنفسية وحالة حروق من الدرجة الثالثة ونقلها من قبل الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر إضافة لحالة وفاة.

من جانبه، قال مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض بالنيابة طلال العنزي، إن هذه الفرضية تمت إقامتها للوقوف على حالة الاستعداد في المبنى في حالة الحرائق وضمان وتجربة عمل نظام إنذار الحرائق والدخان إضافة إلى تدريب الموظفين في المبنى على طريقة الإخلاء دون هلع وتدافع.

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