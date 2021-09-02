شرطة الرياض تضبط ٣ مواطنين ومقيمًا باكستانيًا بتهمة السطو على المنازل

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إنه تم القاء القبض على ٣ مواطنين ومقيم من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا جريمة السطو على المنازل وسرقة أجهزة والمتاجرة بها عبر منافذ البيع.

وأشار الكريديس في بيان له، إلى أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (3) مواطنين ومقيم من الجنسية الباكستانية، جميعهم في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا جريمة السطو على المنازل وسرقة أجهزة وممتلكات والمتاجرة بها عبر منافذ البيع.

واضاف: «تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة».

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