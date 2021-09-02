رفع محطات قياس جودة الهواء إلى 150 بمختلف مناطق المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المهندس علي الغامدي، أن المركز ماضٍ في تعزيز قدراته المتمثلة بوجود 95 محطة لقياس جودة الهواء حاليًا، ورفعها إلى 150 محطة جديدة مع الربط مع جميع الجهات ذات الأثر البيئي.

وأشار المهندس الغامدي إلى أنه سيكون هناك قياسات آنية للمداخن التي تسبب الانبعاثات والتسريبات من المواد الهيدروكربونية، وقراءة رقمية دقيقة لتأثيرات المنشآت الصناعية والمشاريع الإنشائية الكبيرة.

وأضاف أن توافر السفن والمعدات الخاصة بالاستجابة للحد من تأثيرات أي تسريبات زيتية ومواد ضارة بالبيئة البحرية يترجم حرص القيادة الرشيدة على دعم العمل البيئي، ويعزز المساعي لتطوير القدرات الوطنية تجاه الحد من أية تأثيرات سلبية عند وقوعها.

وأوضح المهندس الغامدي، أن تجربة السفن والمعدات خلال التمرين التعبوي الرابع في منطقة جازان الشهر الماضي أكدت علوّ الجاهزية بالشراكة مع كافة الجهات الحكومية والخاصة.

وأشار إلى أنه في نهاية الشهر الجاري، سيتم إطلاق التمرين التعبوي الخامس، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، ومن ثم تجربة السفن ومعدات السيطرة بالتمرين التعبوي السادس بمدينة ضباء في منطقة تبوك.

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