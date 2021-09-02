بالصور.. تواجد مروري مكثف لضمان سلامة الطلاب بمحافظة الداير بجازان

الرياض - محمد عبدالله - واصل الطلاب والطالبات في محافظة الداير شرق منطقة جازان، عودتهم الحضورية إلى المدارس وسط إجراءات احترازية، وتواجد مروري، لضمان سلامتهم أثناء خروجهم وعودتهم من وإلى منازلهم.

وخرج الطلاب والمعلمون منذ ساعات الصباح الباكر، متجهين إلى مدارسهم وسط تواجد مروري مكثف للمحافظة على أنسيابية الحركة المرورية (وفقًا لوكالة الأنباء السعودية –واس).

كما تواجدت الدوريات المرورية على الطرق الرئيسية بالمحافظة والتقاطعات التي تشهد بالعادة حركة مرورية كثيفة.

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