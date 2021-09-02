«التستر التجاري» يحدد 3 حالات لا يمكن فيها التقديم على تصحيح الأوضاع

الرياض - محمد عبدالله - كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن 3 حالات لا يمكن فيها التقديم على مبادرة تصحيح أوضاع مخالفي النظام.

وشارك مكافحة التستر التجاري، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" حدد من خلالها الحالات المشار إليها سلفًا وهي كالتالي:

- من تم إحالته إلى النيابة العامة

- من تم ضبطه لارتكابه جريمة أو مخالفة وقعت منه للنظام قبل التقدم

- من تم إحالته إلى المحكمة المختصة

وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري قد أعلن في تغريدة سابقة عن تمديد الفترة التصحيحية بمخالفي نظام مكافحة التستر حتى يوم 15/7/1443هـ الموافق 16،2/2022م، موضحًا أن هناك خيارات متعددة لتصحيح أوضاع المخالفين.

لمكافحة التستر التجاري.. تصحيح أوضاع المخالفين

وكان برنامج مكافحة التستر التجاري قد كشف في وقت سابق عن الخيارات المتاحة لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.

وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الخيارات التي يمكن من خلالها صحيح أوضاع مخالفي النظام، وتتمثل هذه الخيارات في:

- الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وذلك بعد استيفاء المتطلبات النظامية التي تمكن غير السعودي من الدخول شريكًا في المنشأة، من خلال استيفاء المتطلبات النظامية للحصول على الترخيص الاستثماري وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي.

- تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي وذلك بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد استيفائه للمتطلبات النظامية التي تمكنه من تملك المنشأة، من خلال استيفاء المتطلبات النظامية للحثول على الترخيص الاستثماري وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي.

- استمرار السعودي في ممارسسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة بعد استيفاء المتطلبات النظامية وقيد ذلك لدى الوزارة.

- تصرف السعودي في المنشأة لا لبيع أو التناول أو حل المنشأة وفقًا للإجراءات النظامية.

- حصول غير السعودي على الإقامة المميزة وفقًا لأحكام نظام الإقامة المميزة واستكمال تصحيح وضعه عن طريق الاستفادة من المزايا التي توفرها الإقامة المميزة.

- مغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية بعد تقديمه تعهدًا بعدم وجود أي حقوق خاصة مترتبة على أي تعاملات أبرمها في المنشأة، والإعلان عن ذلك في الوسائل التي تحددها الوزارة لدعوة من له حق بتقديم مطالبته خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ الإعلان.

تخفيض الترخيص لمستفيدي المبادرة

وفي وقت سابق، أكد برنامج مكافحة التستر التجاري مواصلة تصحيح أوضاع كافة المتقدمين بطلبات التصحيح للاستفادة من الفترة التصحيحية وحتى انتهائها في 23 من أغسطس 2021 بغض النظر عن حجم ودخل المنشأة ونشاطها التجاري.

وأعلن البرنامج تخفيف الاشتراطات الخاصة بالمستفيدين من الفترة التصحيحية، وذلك بتخفيض اشتراط تحقيق المنشآت للإيرادات السنوية من 40 مليونًا إلى 10 ملايين ريال سعودي، وزيادة مهلة تحقيق رأس المال المطلوب للأنشطة المقيدة من 3 إلى 5 سنوات.

ويمكن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الراغبين في تصحيح أوضاعهم والذين لا تنطبق على منشأتهم اشتراطات حجم المنشأة المذكورة أن يقوموا بالتصحيح من خلال حصول غير السعودي على الإقامة المميزة.

وأكد البرنامج مواصلة عملية التصحيح بجميع الخيارات الأخرى المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، والتي تتضمن استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، وتصرف السعودي في المنشأة، وحصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية.

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