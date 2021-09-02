إطلاق نظام الإقراض الإلكتروني رافد

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبد الرحمن الفضلي، بالرياض اليوم، نظام الإقراض الإلكتروني الجديد "رافد" والذي يهدف إلى أتمتة طلبات وإجراءات الإقراض وتوفير جميع طلبات القروض والخدمات بشكل إلكتروني، ويقدم تجربة جديدة ومميزة لعملاء صندوق التنمية الزراعية، من خلال إمكانية التقديم على جميع المنتجات التمويلية الزراعية إضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى وذلك عن طريق منصة الخدمات الإلكترونية بشكل سهل وسريع. كما أن النظام الجديد يعمل من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد التي تتيح الدخول إلى النظام بخصوصية تامة وأمان.وكشف مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أن نظام الإقراض الجديد يقدم عدة مزايا، تبدأ من إمكانية تقديم طلبات القروض الجديدة إلكترونيًا، ومتابعتها والاطلاع على حركة السداد، وصولًا إلى توفير العديد من الخدمات الأخرى عبر المنصة الإلكترونية، مثل إصدار بيان بالتعامل، وإصداء شهادات تصدير الآلات الزراعية، إضافة إلى خدمة المراجع عن بعد، وخدمة حجز المواعيد إلكترونياً، أو الاتصال بخدمة العملاء بالصندوق.

وأضاف السهلي بأن نظام الإقراض الإلكتروني الجديد سوف يخدم رؤية الصندوق المستقبلية في التوسع في إطلاق منتجات جديدة، كما يسعى إلى رفع مستوى إنتاجية العمل وتقديم خدمة وتجربة إلكترونية شاملة وأفضل لعملاء الصندوق من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية عن طريق أنظمة تقنية مصرفية رئيسة عالمية مصممة لتلبية احتياجات الصندوق وعملائه، وكذلك تطوير آليات الإقراض واختصار المدة الزمنية للحصول على التمويل من خلال سرعة أداء العمل وأتمتة الإجراءات اليدوية، ورفع كفاءة عمليات التحصيل وبناء قاعدة معلومات موحدة ومحدثة لعملاء الصندوق.

كما أشار مدير عام الصندوق إلى أن أحد أهم مبادرات مشروع الإستراتيجية الجديد، هي رفع مستوى التحول الرقمي في تقديم خدمات الصندوق بما يكفل نمو الصندوق وبناء قدرات العاملين فيه كافةً، وهو ما يمثله نظام الإقراض الإلكتروني الجديد.

الجدير بالذكر أن صندوق التنمية الزراعية أطلق في الفترة الماضية استراتيجيته الجديدة بالتوافق مع السياسة الزراعية للمملكة، والاستراتيجية الزراعية لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.