شكرا لقرائتكم خبر عن فرضية حريق بمبنى الهلال الأحمر بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض فرضية اشتعال حريق بمبنى الفرع بحي الندى بالتعاون مع الدفاع المدني وشركة الكهرباء.

وتمثلت الفرضية في ورود بلاغ من أحد العاملين بالفرع لمركز العمليات الموحد 911 ومركز عمليات الهلال الأحمر السعودي 997 بوجود حريق بالمبنى عند الساعة العاشرة صباحاً، وعلى الفور تم توجيه فرق من الدفاع المدني وفرق إسعافيه من الهلال الأحمر لمباشرة الحادث.

وعند إطلاق صافرات الإنذار للحرائق داخل المبنى تم إخلاء جميع الموظفين من خلال الأمن والسلامة عبر مخارج الطوارئ حتى وصول فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر, وعلى الفور تم إطفاء الحريق من قبل الدفاع المدني ومباشرة ثلاث حالات تنفسية وحالة حروق من الدرجة الثالثة ونقلها من قبل الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر إضافة لحالة وفاة.

وأوضح مدير فرع الهيئة في الرياض بالنيابة طلال العنزي أن الفرضية تم تنفيذها للوقوف على حالة الاستعداد في المبنى في حالة الحرائق -لاقدر الله- وضمان وتجربة عمل نظام إنذار الحرائق والدخان، إضافة إلى تدريب الموظفين في المبنى على طريقة الإخلاء دون هلع وتدافع، وكانت تجربة مفيدة وناجحة بالتعاون مع الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.