شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : التبديل بين لقاحات كورونا يؤدي إلى استجابة مناعية أكبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أن التبديل بين لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة آمن وفعّال بإذن الله ، ويؤدي إلى استجابة مناعية أكبر وتُسهم في الحماية من مضاعفات الفيروس، لافتةً الانتباه إلى أن آلية التبديل بين اللقاحات مطورة بتقنيات مختلفة ليست جديدة في علم تطوير اللقاحات وتُستخدم منذ عام 1990م .

وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (177) حالة مؤكدة وتعافي (279) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2821) حالة منها (824) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (544811) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (533430) حالة , فيما تم تسجيل عدد (8) حالات وفاة , ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8560) حالة -رحمهم الله جميعاً-.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).