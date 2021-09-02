5 مناطق تسجل 23 إصابة كورونا جديدة والحالات النشطة تتراجع لـ2821

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهد منحنى إصابات كورونا اليوم تراجعًا بشكل لافت حيث وصلت الحالات الجديدة إلى 177 حالة جديدة فقط فيما كشفت وزارة الصحة عن تعافي (279) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (533430) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2821) حالة من بينها (824) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (544811) حالة، توفي منهم (8560) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 54، منطقة مكة المكرمة 29، المنطقة الشرقية 18، منطقة جازان 14، منطقة القصيم 13، منطقة المدينة المنورة 11، منطقة نجران 8، منطقة عسير 7.

كما سجلت مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك 5 حالات في كل منهم فيما كانت أقل الحالات المسجلة في منطقة الباحة بواقع 3 إصابات فقط.



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