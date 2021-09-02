، احذر 6 سلوكيات خاطئة تستنزف وقود سيارتك ،

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يشكل الارتفاع المتواصل في أسعار الوقود، هاجسًا لشريحة واسعة من سائقي السيارات حول العالم، في ظل الاتكال شبه التام على استخدام السيارة في التنقلات اليومية؛ مما دفع العديد من خبراء السيارات حول العالم، إلى تقديم ست نصائح تكشف السلوكيات الخاطئة في القيادة، والتي يجب الحذر منها؛ حيث تتسبب في استنزاف كبير للوقود.
وحسب صحيفة "الإمارات اليوم" فالسلوكيات الخاطئة الستة هي:
* القيادة بسرعات عالية تستنزف الوقود، خصوصًا عند القيادة لمسافات طويلة، ويفضل الحفاظ على معدل سرعة بين 100 و120 كيلومترًا في الساعة.
* يؤكد الخبراء أن إطفاء المكيف في فصل الشتاء يسهم في توفير 3 إلى 5% من معدل استهلاك الوقود الناجم عن الأحمال التي يتسبب فيها المكيف.
* الإفراط في الضغط على دواسة الوقود يرفع معدل الاستهلاك بنسبة 8%، ويمكن تجنبه باختيار وضعية قيادة ملائمة تتيح للقدم سلاسة أكبر للتعامل مع الدواسة.
* التخلي عن وضع أحمال زائدة في السيارة، يُجنّب المحرك استنزاف الوقود يصل إلى 15% عن كل 100 كيلوغرام من الأحمال غير الضرورية.
* عدم الاهتمام بضغط الإطارات، بما يتماشى مع الحالة الفصلية (شتاءً أو صيفًا)، يتسبب في زيادة معدل استهلاك الوقود بنحو 2 إلى 3%.
* إهمال الصيانة الدورية، يؤثر بشكل كبير في تكدس أجزاء الشوائب التي تُضعف كفاءة عمل محرك السيارة، وينجم عنه ضخ مزيد من الوقود المهدر.
احذر 6 سلوكيات خاطئة تستنزف وقود سيارتكأيمن حسن الخليج 365 2021-09-02
يشكل الارتفاع المتواصل في أسعار الوقود، هاجسًا لشريحة واسعة من سائقي السيارات حول العالم، في ظل الاتكال شبه التام على استخدام السيارة في التنقلات اليومية؛ مما دفع العديد من خبراء السيارات حول العالم، إلى تقديم ست نصائح تكشف السلوكيات الخاطئة في القيادة، والتي يجب الحذر منها؛ حيث تتسبب في استنزاف كبير للوقود.
وحسب صحيفة "الإمارات اليوم" فالسلوكيات الخاطئة الستة هي:
* القيادة بسرعات عالية تستنزف الوقود، خصوصًا عند القيادة لمسافات طويلة، ويفضل الحفاظ على معدل سرعة بين 100 و120 كيلومترًا في الساعة.
* يؤكد الخبراء أن إطفاء المكيف في فصل الشتاء يسهم في توفير 3 إلى 5% من معدل استهلاك الوقود الناجم عن الأحمال التي يتسبب فيها المكيف.
* الإفراط في الضغط على دواسة الوقود يرفع معدل الاستهلاك بنسبة 8%، ويمكن تجنبه باختيار وضعية قيادة ملائمة تتيح للقدم سلاسة أكبر للتعامل مع الدواسة.
* التخلي عن وضع أحمال زائدة في السيارة، يُجنّب المحرك استنزاف الوقود يصل إلى 15% عن كل 100 كيلوغرام من الأحمال غير الضرورية.
* عدم الاهتمام بضغط الإطارات، بما يتماشى مع الحالة الفصلية (شتاءً أو صيفًا)، يتسبب في زيادة معدل استهلاك الوقود بنحو 2 إلى 3%.
* إهمال الصيانة الدورية، يؤثر بشكل كبير في تكدس أجزاء الشوائب التي تُضعف كفاءة عمل محرك السيارة، وينجم عنه ضخ مزيد من الوقود المهدر.
02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
12:02 PM
من المكيف إلى الضغط على دواسة الوقود
يشكل الارتفاع المتواصل في أسعار الوقود، هاجسًا لشريحة واسعة من سائقي السيارات حول العالم، في ظل الاتكال شبه التام على استخدام السيارة في التنقلات اليومية؛ مما دفع العديد من خبراء السيارات حول العالم، إلى تقديم ست نصائح تكشف السلوكيات الخاطئة في القيادة، والتي يجب الحذر منها؛ حيث تتسبب في استنزاف كبير للوقود.
وحسب صحيفة "الإمارات اليوم" فالسلوكيات الخاطئة الستة هي:
* القيادة بسرعات عالية تستنزف الوقود، خصوصًا عند القيادة لمسافات طويلة، ويفضل الحفاظ على معدل سرعة بين 100 و120 كيلومترًا في الساعة.
* يؤكد الخبراء أن إطفاء المكيف في فصل الشتاء يسهم في توفير 3 إلى 5% من معدل استهلاك الوقود الناجم عن الأحمال التي يتسبب فيها المكيف.
* الإفراط في الضغط على دواسة الوقود يرفع معدل الاستهلاك بنسبة 8%، ويمكن تجنبه باختيار وضعية قيادة ملائمة تتيح للقدم سلاسة أكبر للتعامل مع الدواسة.
* التخلي عن وضع أحمال زائدة في السيارة، يُجنّب المحرك استنزاف الوقود يصل إلى 15% عن كل 100 كيلوغرام من الأحمال غير الضرورية.
* عدم الاهتمام بضغط الإطارات، بما يتماشى مع الحالة الفصلية (شتاءً أو صيفًا)، يتسبب في زيادة معدل استهلاك الوقود بنحو 2 إلى 3%.
* إهمال الصيانة الدورية، يؤثر بشكل كبير في تكدس أجزاء الشوائب التي تُضعف كفاءة عمل محرك السيارة، وينجم عنه ضخ مزيد من الوقود المهدر.
، احذر 6 سلوكيات خاطئة تستنزف وقود سيارتك ،
المصدر : الخليج 365
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