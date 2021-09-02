شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ السيد ألار كاريس بانتخابه رئيساً لإستونيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد ألار كاريس، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية إستونيا. وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية إستونيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيد ألار كاريس، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية إستونيا. وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية إستونيا الصديق المزيد من التقدم والرقي .