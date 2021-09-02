شكرا لقرائتكم خبر عن مكة .. 112 متدربة يستفدن من 9 دورات بالهلال الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام مركز تدريب هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة ٩ دورات تدريبيه في برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية خلال شهر أغسطس استفاد منه ١١٢ متدرب ومتدربه وتهدف الدورات التدريبية و المحاضرات التوعويه الى رفع مستوى الوعي المجتمعي ونشر ثقافة الإسعافات الأولية وأهميتها في اسعاف الحالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل قبل وصول سيارة الإسعاف ويحصل المتدرب والمتدربه على بطاقة مسعف أولي وشهادة معتمده من هيئة الهلال الاحمر السعودي.