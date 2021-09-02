شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة » تحقق المركز الأول لجائزة «التميز المؤسسي» والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.