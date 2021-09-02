الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-02

وزير الشؤون الإسلامية ينعى بدر صالح الراجحي : عرفته شابًا صالحًا مؤدبًا باراً بوالدته

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعى وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الشاب بدر صالح الراجحي الذي انتقل إلى جوار ربه يوم أمس داعيًا له بالرحمة والمغفرة.

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر تويتر : تلقيت البارحة نبأ وفاة الابن بدر صالح الراجحي رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون، فقد عرفته شابًا صالحًا مؤدبًا باراً بوالدته وإخوانه، أقدم أصدق التعازي والمواساة لأسرته كافة ومحبيه،وأسأل الله أن يرزق الجميع الصبر والسلوان.

مواطنون ينعون بدر صالح الراجحي

وكان العديد من المواطنين قد نعوا رجل الأعمال بدر بن صالح الراجحي داعين الله أن يسكنه الفردوس الأعلى وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال الدسيماني :” أحسن الله عزانا بفقيدنا الغالي ⁧بدر صالح الراجحي⁩ شبيه أباه يرحمهما الله بأخلاقه الطيبه وحبه للبر وكل خير

وفقنا الله وإياه وأخيه نايف ببناء جامع طلب مني تسميته لأني جبت الأرض سميته باسم والده ومن الأعمال تكفل بتوفير ما يحتاجه طلاب المنح (العلم) من طعام وغيره بجائحة كورونا”

رجل البر والإحسان

وكتب يزيد محمد الراجحي رئيس مجلس إدارة شركة محمد الراجحي للاستثمار: “إنا لله وإنا اليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى ابن عمي بدر بن صالح الراجحي وسيصلى عليه بعد صلاة عصر يوم الخميس في جامع الراجحي وسيدفن في مقبرة النسيم اللهم اغفر له وارحمه ويحلله ويبيحه ويجمعنا معه ووالدينا في جنات النعيم

فيما قال عبدالمحسن المحرج، رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية بالرياض: فقدتُّ اليوم أخ وصديق وجار ومحبّ، دعواتكم لأخي بدر صالح الراجحي، اللهم أغفر له وارحمه وأسكنه جنتك، واربط على قلب والدته ومحبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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