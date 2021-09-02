الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجد أغلق بسبب كورونا بعسير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-02

متابعات الخليج 365 - واس

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح مسجد بعد إخلائه مؤقتاً وتعقيمه في منطقة عسير بعد ثبوت حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 207 أيام 2024 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

جهود وزارة الشؤون الإسلامية

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، كما دعت الوزارة المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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