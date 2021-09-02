جامعة المجمعة تختتم مبادرة لقاح كورونا للفئة العمرية من 12-18 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

اختتمت جامعة المجمعة ممثلة بإدارة الخدمات الطبية وبالتعاون مع مركز عبدالعزيز بن علي الشويعر للرعاية الصحية بجلاجل أعمال مبادرة تطعيم لقاح كورونا (خذ الخطوة) للفئة العمرية من 12إلى 18 سنة من الطلاب والطالبات، حيث تم تطعيم 60 مستفيداً من الفئة المستهدفة.

مبادرة لقاح كورونا

من جانبه أوضح الدكتور عبدالله بن محمد العليان المدير التنفيذي للخدمات الطبية بالجامعة بأن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من دور الجامعة المجتمعي ، واستمراراً لأعمالها في دعم جهود الدولة لرفع حصانة المجتمع ضد فايروس كورونا (كوفيد 19) ، حيث تم إطلاق هذه المبادرة والتي استهدفت طلاب وطالبات المدارس بمدينة جلاجل للفئة العمرية من 12- 18سنة .

تحصين الفئة العمرية من 12-18

وكانت وزارة الصحة بدأت في تقديم الجرعة الأولى من لقاح فايزر للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بعد التأكد من فعالية اللقاح في توفير الحماية لهم وشهدت العديد من المراكز الصحية ومراكز التطعيم تقديم الجرعات للمواطنين والمقيمين ممن هم في هذه الفئة العمرية.

أهمية الجرعة الثانية

وكانت وزارة الصحة أكدت أن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم – بإذن الله- ويحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء ، لافتةً النظر إلى أن الجرعة الثانية تؤخذ بعد 42 يومًا ولا تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.



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