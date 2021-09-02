، صندوق التنمية الزراعية يطلق نظام الإقراض الإلكتروني الجديد ،

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دَشّن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن الفضلي اليوم، نظام الإقراض الإلكتروني الجديد "رافد"، الهادف إلى أتمتة طلبات وإجراءات الإقراض وتوفير جميع طلبات القروض والخدمات بشكل إلكتروني.
ويقدم النظام تجربة جديدة ومميزة لعملاء صندوق التنمية الزراعية، من خلال إمكانية التقديم على جميع المنتجات التمويلية الزراعية إضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى وذلك عن طريق منصة الخدمات الإلكترونية بشكل سهل وسريع، كما يعمل من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد التي تتيح الدخول إلى النظام بخصوصية تامة وأمان.
وأوضح مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، أن نظام الإقراض الجديد يقدم عدة مزايا، تبدأ من إمكانية تقديم طلبات القروض الجديدة إلكترونيًا، ومتابعتها والاطلاع على حركة السداد، وصولًا إلى توفير العديد من الخدمات الأخرى عبر المنصة الإلكترونية، مثل إصدار بيان بالتعامل، وإصداء شهادات تصدير الآلات الزراعية، إضافة إلى خدمة المراجع عن بعد، وخدمة حجز المواعيد إلكترونياً، أو الاتصال بخدمة العملاء بالصندوق.
وبيّن أن نظام الإقراض الإلكتروني الجديد يخدم رؤية الصندوق المستقبلية في التوسع في إطلاق منتجات جديدة، كما يسعى إلى رفع مستوى إنتاجية العمل وتقديم خدمة وتجربة إلكترونية شاملة وأفضل لعملاء الصندوق من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية عن طريق أنظمة تقنية مصرفية رئيسة عالمية مصممة لتلبية احتياجات الصندوق وعملائه، وكذلك تطوير آليات الإقراض واختصار المدة الزمنية للحصول على التمويل من خلال سرعة أداء العمل وأتمتة الإجراءات اليدوية، ورفع كفاءة عمليات التحصيل وبناء قاعدة معلومات موحدة ومحدثة لعملاء الصندوق.
وأشار مدير عام الصندوق إلى أن أحد أهم مبادرات مشروع الاستراتيجية الجديد، هي رفع مستوى التحول الرقمي في تقديم خدمات الصندوق بما يكفل نمو الصندوق وبناء قدرات العاملين فيه كافةً، وهو ما يمثله نظام الإقراض الإلكتروني الجديد.
يُذكر أن صندوق التنمية الزراعية أطلق في الفترة الماضية استراتيجيته الجديدة بالتوافق مع السياسة الزراعية للمملكة، والاستراتيجية الزراعية لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443 02:55 PM
بهدف توفير جميع طلبات القروض والخدمات بشكل إلكترونيصندوق التنمية الزراعية يطلق نظام الإقراض الإلكتروني الجديد
دَشّن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن الفضلي اليوم، نظام الإقراض الإلكتروني الجديد "رافد"، الهادف إلى أتمتة طلبات وإجراءات الإقراض وتوفير جميع طلبات القروض والخدمات بشكل إلكتروني.
ويقدم النظام تجربة جديدة ومميزة لعملاء صندوق التنمية الزراعية، من خلال إمكانية التقديم على جميع المنتجات التمويلية الزراعية إضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى وذلك عن طريق منصة الخدمات الإلكترونية بشكل سهل وسريع، كما يعمل من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد التي تتيح الدخول إلى النظام بخصوصية تامة وأمان.
وأوضح مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، أن نظام الإقراض الجديد يقدم عدة مزايا، تبدأ من إمكانية تقديم طلبات القروض الجديدة إلكترونيًا، ومتابعتها والاطلاع على حركة السداد، وصولًا إلى توفير العديد من الخدمات الأخرى عبر المنصة الإلكترونية، مثل إصدار بيان بالتعامل، وإصداء شهادات تصدير الآلات الزراعية، إضافة إلى خدمة المراجع عن بعد، وخدمة حجز المواعيد إلكترونياً، أو الاتصال بخدمة العملاء بالصندوق.
وبيّن أن نظام الإقراض الإلكتروني الجديد يخدم رؤية الصندوق المستقبلية في التوسع في إطلاق منتجات جديدة، كما يسعى إلى رفع مستوى إنتاجية العمل وتقديم خدمة وتجربة إلكترونية شاملة وأفضل لعملاء الصندوق من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية عن طريق أنظمة تقنية مصرفية رئيسة عالمية مصممة لتلبية احتياجات الصندوق وعملائه، وكذلك تطوير آليات الإقراض واختصار المدة الزمنية للحصول على التمويل من خلال سرعة أداء العمل وأتمتة الإجراءات اليدوية، ورفع كفاءة عمليات التحصيل وبناء قاعدة معلومات موحدة ومحدثة لعملاء الصندوق.
وأشار مدير عام الصندوق إلى أن أحد أهم مبادرات مشروع الاستراتيجية الجديد، هي رفع مستوى التحول الرقمي في تقديم خدمات الصندوق بما يكفل نمو الصندوق وبناء قدرات العاملين فيه كافةً، وهو ما يمثله نظام الإقراض الإلكتروني الجديد.
يُذكر أن صندوق التنمية الزراعية أطلق في الفترة الماضية استراتيجيته الجديدة بالتوافق مع السياسة الزراعية للمملكة، والاستراتيجية الزراعية لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
، صندوق التنمية الزراعية يطلق نظام الإقراض الإلكتروني الجديد ،
المصدر : الخليج 365
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