، مدة وتنفيذ وتكريم.. قصة المواطنة التي طلت سور مدرسة بتبوك ورسالتها ،

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نشر مواطن في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع عفوي لمتطوعة تقوم بطلاء سور مدرسة في حي المصيف بتبوك بعد أن تعرض السور للتشويه والكتابة.
وقد تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع الفتاة السعودية التي كانت تسهم وحيدة في طلاء سور المدرسة، بعد أن تعرض للتشويه والكتابة.
"الخليج 365" تواصلت مع الفتاة المتطوعة "صبحية العطوي"؛ حيث قالت: "أنا فخورة بعملي كمتطوعة في خدمة الوطن، وجاءت هذه المبادرة مني كفكرة شخصية وتم التنسيق مع إدارة مدرسة أنس بن النظر الابتدائية والتي وفرت لي الأدوات مشكورة، وبدأت العمل على سور المدرسة الخارجي لمعالجة التشوه البصري، وقد استغرق مني العمل أسبوعاً".
وأضافت: "أتقدم بالشكر لأمانة تبوك وتعليم تبوك حيث كرموني اليوم، وأنا أسعى لخدمة وطني، ورسالتي لأبناء وبنات الوطن بأن يحافظوا على جمال الوطن، والواجب على الجميع أن يحافظ على جمال الوطن كما يحافظ على جمال منزله".
يُذكر أن مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري استقبل المتطوعة "العطوي" وكرمها في مكتبه لمبادرتها المجتمعية، وكذلك أمانة تبوك قدمت لها خطاب شكر على جهودها في مبادرة تحسين التشوه البصري.
02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443 02:50 PM
قدّمت شكرها لـ"أمانة تبوك" وتعليم المنطقة وقالت: أنا أسعى لخدمة وطنيمدة وتنفيذ وتكريم.. قصة المواطنة التي طلت سور مدرسة بتبوك ورسالتها
نشر مواطن في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع عفوي لمتطوعة تقوم بطلاء سور مدرسة في حي المصيف بتبوك بعد أن تعرض السور للتشويه والكتابة.
وقد تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع الفتاة السعودية التي كانت تسهم وحيدة في طلاء سور المدرسة، بعد أن تعرض للتشويه والكتابة.
"الخليج 365" تواصلت مع الفتاة المتطوعة "صبحية العطوي"؛ حيث قالت: "أنا فخورة بعملي كمتطوعة في خدمة الوطن، وجاءت هذه المبادرة مني كفكرة شخصية وتم التنسيق مع إدارة مدرسة أنس بن النظر الابتدائية والتي وفرت لي الأدوات مشكورة، وبدأت العمل على سور المدرسة الخارجي لمعالجة التشوه البصري، وقد استغرق مني العمل أسبوعاً".
وأضافت: "أتقدم بالشكر لأمانة تبوك وتعليم تبوك حيث كرموني اليوم، وأنا أسعى لخدمة وطني، ورسالتي لأبناء وبنات الوطن بأن يحافظوا على جمال الوطن، والواجب على الجميع أن يحافظ على جمال الوطن كما يحافظ على جمال منزله".
يُذكر أن مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري استقبل المتطوعة "العطوي" وكرمها في مكتبه لمبادرتها المجتمعية، وكذلك أمانة تبوك قدمت لها خطاب شكر على جهودها في مبادرة تحسين التشوه البصري.
، مدة وتنفيذ وتكريم.. قصة المواطنة التي طلت سور مدرسة بتبوك ورسالتها ،
المصدر : الخليج 365
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