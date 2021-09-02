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القيادة تهنئ كاريس بانتخابه رئيساً لجمهورية إستونيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تمنت له النجاح وللشعب الصديق المزيد من التقدم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لألار كاريس، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية إستونيا.

وأعرب الملك، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية إستونيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لألار كاريس، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية إستونيا.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية إستونيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443 02:40 PM

تمنت له النجاح وللشعب الصديق المزيد من التقدم

القيادة تهنئ كاريس بانتخابه رئيساً لجمهورية إستونيا
وكالة الأنباء السعودية (واس)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لألار كاريس، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية إستونيا.

وأعرب الملك، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية إستونيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لألار كاريس، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية إستونيا.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية إستونيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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، القيادة تهنئ كاريس بانتخابه رئيساً لجمهورية إستونيا ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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