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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لألار كاريس، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية إستونيا.
وأعرب الملك، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية إستونيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لألار كاريس، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية إستونيا.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية إستونيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443 02:40 PM
تمنت له النجاح وللشعب الصديق المزيد من التقدمالقيادة تهنئ كاريس بانتخابه رئيساً لجمهورية إستونيا
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لألار كاريس، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية إستونيا.
وأعرب الملك، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية إستونيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لألار كاريس، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية إستونيا.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية إستونيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
، القيادة تهنئ كاريس بانتخابه رئيساً لجمهورية إستونيا ،
المصدر : الخليج 365
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