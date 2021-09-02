- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
بدأت الحياة تدبّ شيئًا فشيئًا في حديقة مستشفى القرى بمنطقة الباحة، بعد أن كادت تتحول إلى صحراء بسبب نقص المياه أو نوعية المياه المستخدمة في ريها لفترة من الزمن.
وقفت "الخليج 365" مساء اليوم على الحديقة التي لم يكن ينقصها إلا الشيء القليل حتى تنافس باقي الحدائق الأخرى، وتعود إليها نضارتها وخضرتها.
وبدأت بعض أشجار الحديقة بالاخضرار من جديد فيما انتشرت الحشائش في جميع أرجائها حتى في ممراتها وبين أرضياتها، ولا تزال تعتمد على الري بآليات عن طريق أحد العمالة التابع لها.
وكان مغردون قد طالبوا بلدية القرى التابعة لمنطقة الباحة، بضرورة الالتفات إلى هذه الحديقة التي طالها الإهمال، وباتت تنتظر مد يد العون لتعود لها خضرتها وجمالها.
02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443 02:23 PM
طالها الإهمال ومغردون يطالبون بالعناية بها و"الخليج 365" تقف ميدانيًّاشاهد.. حديقة مستشفى القرى تقاوم التصحر ومطالبات بضرورة متابعتها
بدأت الحياة تدبّ شيئًا فشيئًا في حديقة مستشفى القرى بمنطقة الباحة، بعد أن كادت تتحول إلى صحراء بسبب نقص المياه أو نوعية المياه المستخدمة في ريها لفترة من الزمن.
وقفت "الخليج 365" مساء اليوم على الحديقة التي لم يكن ينقصها إلا الشيء القليل حتى تنافس باقي الحدائق الأخرى، وتعود إليها نضارتها وخضرتها.
وبدأت بعض أشجار الحديقة بالاخضرار من جديد فيما انتشرت الحشائش في جميع أرجائها حتى في ممراتها وبين أرضياتها، ولا تزال تعتمد على الري بآليات عن طريق أحد العمالة التابع لها.
وكان مغردون قد طالبوا بلدية القرى التابعة لمنطقة الباحة، بضرورة الالتفات إلى هذه الحديقة التي طالها الإهمال، وباتت تنتظر مد يد العون لتعود لها خضرتها وجمالها.
، شاهد.. حديقة مستشفى القرى تقاوم التصحر ومطالبات بضرورة متابعتها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حديقة مستشفى القرى تقاوم التصحر ومطالبات بضرورة متابعتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.