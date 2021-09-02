شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تروي تجربتها بعد تلقيها لقاح كورونا أثناء الحمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روت مواطنة تجربتها بعد تلقيها لقاح فيروس كورونا أثناء حملها، مشيرة إلى انه لم يسبب لها أي مضاعفات.

وقالت إلهام إبراهيم خلال مقطع فيديو نشره حساب " عش بصحة " عبر " تويتر " : "صحتي وصحة طفلي جيدة ولله الحمد، وأُشجع السيدات الحوامل لأخذ اللقاح".

وأضافت : أنها أصرت على أخذ اللقاح أثناء الحمل، رغم أن البعض أثار لديها المخاوف ولكن زوجها وأختها شجعوها على ذلك.