شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم يعلن دخول 15 جامعة سعودية في تصنيف التايمز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، دخول 15 جامعة سعودية في تصنيف التايمز مقابل 10 جامعات العام الماضي، بزيادة 50% عن العام 2020م.

وقال وزير العليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : أبارك للقيادة الرشيدة -حفظها الله- الإنجازات المتوالية في قطاع التعليم، وما تحقق بدعمها اليوم من دخول 15 جامعة سعودية في تصنيف التايمز بزيادة 50% عن العام الماضي، وما سبقها من ارتفاع ترتيب الجامعات في تصنيف شنغهاي، وتصنيف QS، لتؤكد الجامعات السعودية قدرتها على المنافسة عالمياً.

والجامعات الخمسة عشر هي: الملك عبدالعزيز، الفيصل، الملك سعود، الملك فهد للبترول والمعادن، حائل، تبوك، الأمير سطام بن عبدالعزيز، أم القرى، الإمام عبد الرحمن بن فيصل، الملك خالد، الملك سعود للعلوم الصحية، الملك فيصل، جدة، القصيم، الطائف.